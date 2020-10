9 Gedeeld

Foto – Tweede Kamer

Den Haag – Zorgprofessionals op Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen geen bonus van Den Haag. Hun collega’s in Nederland wel vanwege hun werk in de strijd tegen Corona. Maar de Nederlandse regering vindt dat Corona wel meevalt en er geen druk is op de zorg op de eilanden.

Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks vindt dat zorgprofessionals eenzelfde behandeling moeten krijgen als hun collega’s in Europees Nederland en heeft schriftelijke vragen daarover gesteld aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

Lees ook: