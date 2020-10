Resort Bonaire in Belnem heeft 114 appartementen en 14 hotelkamers in de verhuur. Om onze gasten een heerlijke vakantie te bieden en hun rust te garanderen zijn wij op zoek naar een Medewerker Security voor in de avonduren. Je dient aan de volgende vereisten te voldoen:

Je kunt zelfstandig werken

Grote mate van verantwoordelijkheid

Gastvrije instelling

Je spreekt Nederlands en Engels. Spaans en Papiaments is een pre

Flexibele instelling

Bereid in de avonduren te werken

Wij bieden je een leuke baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Wil je deel uitmaken van het team van Resort Bonaire? Stuur dan je CV en motivatie per mail naar [email protected]

We zien jouw reactie graag tegemoet!

