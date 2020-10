20 Gedeeld

Basisschool De Pelikaan op Bonaire zoekt zo spoedig mogelijk Groepsleerkrachten (fulltime)

De groepsleerkracht van BS De Pelikaan heeft een:

Afgeronde pabo-opleiding

Grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid

Is proactief, doortastend en enthousiast

Werken met anderstaligen is een pré

Het spreken van Papiaments is een pré

Basisschool De Pelikaan is een school voor algemeen bijzonder onderwijs op Bonaire, waarbij de instructietaal Nederlands is. Onze school biedt in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen uitdagend onderwijs krijgen aangeboden. De school wordt door ongeveer 400 leerlingen bezocht en wordt geleid door een directeur-bestuurder en adjunct-directeur. Basisschool De Pelikaan heeft een Raad van Toezicht.

Sollicitaties dienen uiterlijk 9 november 2020 gericht te worden aan de benoemingsadviescommissie via: [email protected].

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een benoemingsadviescommissie, waarin de directeur, de adjunct-directeur, HR-coördinator en een teamlid zitting hebben.

Voor vragen kunt u terecht bij Harriet Peeters via het eerdergenoemde emailadres.

