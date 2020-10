14 Gedeeld

Kralendijk – Op vrijdag 23 oktober was de officiële introductie van Sterk Techniek Onderwijs (STO). Medewerkers van de SGB, directie van basisscholen en leden van de pers konden een kijkje nemen in het volledig nieuw ingerichte technieklokaal. Daar werden demonstraties gegeven en konden aanwezigen de meest moderne technische apparatuur aan het werk zien.

Sterk Techniek Onderwijs is een programma dat wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Het doel van het programma is om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek. Op deze manier wordt hun interesse gewekt en de keuze richting een technische studie of baan gestimuleerd. OCW subsidieert het programma omdat zij zien dat er veel onontdekt potentieel zit bij kinderen, terwijl er tegelijkertijd een groot tekort is aan goed geschoolde technici. “Ergens moet je aangestoken worden met techniek” vertelt Frans van Efferink, directeur van de SGB, tijdens zijn toespraak. Hij verwijst hierbij naar zijn eigen zoon die zijn passie voor techniek ontdekte door te spelen met Technisch Lego.

Foto – Roelton Thode

Het techniek lokaal is een van de onderdelen uit het STO programma. Hierin krijgen met name groep 8 leerlingen de ruimte om zelf dingen te maken en zo spelenderwijs te experimenteren met techniek. STO gaat tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het technisch onderwijs op VMBO en MBO. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Op deze manier blijft vraag en aanbod goed op elkaar aangesloten.

Tijdens de introductiedag hebben de aanwezigen (die in shifts over de hele dag verspreid waren) met veel enthousiasme gekeken naar de verschillende demonstraties. Zo waren er 3D printers aan het werk, werden er robots gebouwd én bestuurd met Lego Mindstorms, werden opitech bouwpakketten gedemonstreerd en waren er werkende stoommachines te zien. Er wordt met veel plezier teruggekeken op deze dag. Waarbij Elton Johnson, programmaleider STO, aanvult: “We kijken nog liever vooruit, naar de kinderen, leerlingen en studenten die mede dankzij STO en het lokale bedrijfsleven een goed onderbouwde keuze voor technisch onderwijs kunnen maken”.

