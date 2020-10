5 Gedeeld

Je merkt al een tijd dat het werk wat je doet je geen plezier meer geeft, het voelt niet meer goed. Misschien is de tijd aangebroken om eens kritisch naar je baan te kijken. Wat zijn de signalen die er op wijzen dat je toe bent aan een nieuwe baan?

Hieronder beschrijf ik aan aantal van deze signalen. Is het antwoord bij de meeste signalen een ja? Dan is het wellicht tijd om eens achter je oren te krabben. Doe regelmatig een ‘Happy Check’. Hopelijk helpen onderstaande punten jou daarbij.

Je mist de energie die je wel hebt gehad

Je hebt moeite om uit je bed te komen, je voelt je futloos. Je bent op werk snel afgeleid, in feite gaat dus je concentratie achteruit. Of je merkt zelfs dat je lichamelijk klachten krijgt en dat deze klachten aanhouden. Dit zijn duidelijke tekenen dat je niet happy in je vel zit.

Je merkt dat je sociale contacten op het werk vermijdt

Je zondert je steeds meer af en hebt eigenlijk geen zin meer in de ‘social talk’, de netwerkborrel of het bedrijfsuitje. ‘Laat mij maar gewoon mijn ding doen’…

Je meldt je ziek, maar bent het eigenlijk niet

Je hebt een klein kuchje, een kater.. maar ziek? Eigenlijk heb je gewoon geen zin om te werken. Je meldt je ziek of je overweegt dit te doen, alleen om niet naar werk te hoeven.

Werk gaat ten koste van je familie, relaties of vriendschappen

Je bent zo veel aan het werk dat je partner, familie en vrienden bijna niet meer weten hoe je eruit ziet. Natuurlijk is het do-able om tijdelijk te pieken als je werkgever dat van je vraagt, maar wanneer je constant je buffer leeg trekt is het op den duur gewoon niet gezond. Er is immers meer in het leven dan werken.

Je houdt je vast aan de gedachte dat het straks beter gaat

Je bijt je er steeds weer doorheen, gewoon doorgaan. Eigenlijk is het al een hele tijd verre van ideaal op je werk, maar dat komt natuurlijk omdat dat ene project veel aandacht van je vraagt. En die vervelende tijdelijke directeur over enkele maanden weer vertrekt. Daarna gaat de zon echt wel weer schijnen! Maar goed, je weet dat je jezelf het afgelopen jaar al drie deadlines hebt gesteld. Je belooft jezelf dat je een nieuwe baan gaat zoeken als er binnen nu en drie maanden niets verandert, vervolgens doe je het niet.

Herken jij je in veel van bovenstaande signalen? Stop dan met dat doorbijten en switch je mindset om te beginnen naar andere vacatures te kijken.

Heb je vragen over de vacatures of wil je een vacature plaatsen? Dan mag je mij natuurlijk een mail sturen. Melanie Zandwijk [email protected]

