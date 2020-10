5 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn.

De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 24 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: Het weerbeeld blijft vandaag merendeels onveranderd vergeleken met gisteren. Er staat wel een krachtige wind met soms harde windvlagen uit het zuidoosten en dat behouden we ook tijdens het weekend. Voor wat betreft zaterdag, is de kans op een bui of twee hoger gezien er een tropische golf zich ten oosten van de regio zal bevinden. Op zondag hebben we nog hogere kansen op een aantal buien met kans op onweer gezien de tropische golf zich in onze regio zal bevinden. Verder hebben we naast orkaan Epsilon, die verder wegtrekt van het eiland Bermuda, ook een nieuwe gebied ten noordoosten van het Caribisch gebied die momenteel 60% kans heeft om zich verder te ontwikkelen in de komende dagen. Dit systeem vormt geen bedreiging voor de ABC eilanden.

Zaterdag 24 oktober: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 25 knopen).

Zondag 25 oktober: Het is half bewolkt met een aantal lokale buien met kans op onweer. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 24 knopen).

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

