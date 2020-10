5 Gedeeld

Bij Plaza Beach Resort zijn wij op zoek naar Allround Systeembeheerder / Technical support medewerker. Kom jij ons team versterken?

Onze IT-medewerker (Support- / Servicedeskmedewerker) is iemand die mensen te hulp schiet die vragen of problemen hebben op het gebied van ICT. Hij lost eventuele technische problemen op en adviseert mensen over het omgaan met bijvoorbeeld softwaresystemen, computerprogramma’s, applicaties, hardware, etc. De medewerker moet een zekere mate van technische vaardigheden hebben op het gebied van – maar niet uitsluitend – netwerken, netwerkbekabeling, connectoren en apparatuur. Ons netwerk omvat een veelvuldigheid aan systemen waaronder werkplekken, Wifi/gasten internet, Audio-Visuele systemen, POS- (kassa) en PMS- (reserverings) systemen, tijdregistratie, camera-systemen, TV, Voip.

Jouw takenpakket:

Voornamelijk 1 e – en 2 e lijnondersteuning op alle ICT- en in ons bedrijf daaraan gerelateerde systemen;

– en 2 lijnondersteuning op alle ICT- en in ons bedrijf daaraan gerelateerde systemen; Fungeren als aanspreekpunt bij problemen van technische aard richting medewerkers, gasten of andere gebruikers (vaak via telefoon, e-mail of verbaal);

Analyseren en (indien mogelijk) verhelpen van de problemen op lokatie dan wel op afstand;

Zo nodig aansturen / inschakelen andere afdelingen;

Onderhouden van contact met Managers en collega’s omtrent lopende zaken;

Tijdig en volledig informeren van de melder omtrent de oplossing/voortgang van het probleem;

Eventueel bezoeken van locaties (op het resort) ter onderzoek om ter plaatse aanpassingen of verbeteringen uit te voeren;

Uitvoeren van dagelijkse controles om problemen vroegtijdig te signaleren;

Ontwikkelen en testen van bijvoorbeeld (nieuwe) features, releases en middelen;

Draaien van (standby) -wachtdiensten – avonden / weekends – in overleg met afdeling / collega;

Eventueel assisteren van medewerkers en/of gasten m.b.t. gebruik systemen / applicaties.

Als je je thuis voelt in een continue veranderende omgeving met een technisch faciliterende inslag en vooral niet werkschuw bent, dan is dit de juiste uitdaging voor jou.

Stuur graag je sollicitatie en diploma’s naar: [email protected] o.v.v. sollicitatie Systeembeheerder / Technical Support Medewerker.

We zien je reactie graag tegemoet!

