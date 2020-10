79 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen weekend heeft de politie een tweetal motorfietsen in beslag genomen tijdens het ‘feveren’. Behalve de onveiligheid was er ook geluidsoverlast. Het KPCN waarschuwt nogmaals dat ‘feveren’ verboden is en dat hiertegen heel streng opgetreden wordt.

Voor politie is het niet altijd verantwoord tot achtervolging over te gaan en melden nu ook gebruik te gaan maken van videobeelden om achteraf te bekeuren of over te gaan naar inbeslagneming.

KPCN roept de samenleving van Bonaire op om zich te houden aan de verkeersregels om het verkeer veilig te houden voor alle deelnemers. Als u camerabeelden heeft van ‘feveren’ dan kun je die delen via [email protected] of om contact op te nemen via 715-8000.

