Kralendijk – Op 20 oktober 2020 is het aantal actieve gevallen gedaald met 2 personen. Het aantal staat vandaag op 5. Het aantal personen in quarantaine is gedaald met 13 personen en 12 personen zijn er weer getest.

Het Openbaar Lichaam blijft het belangrijk vinden dat iedereen zich bij klachten moet laat testen. Heb je dus verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800.

