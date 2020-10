15 Gedeeld

Kralendijk – Sportscholen willen graag zo snel mogelijk weer open. Vorige week vond daarom een digitaal overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de overheid en de sportschoolhouders.

Aanleiding voor de gesprekken was een aangenomen motie in de eilandsraad. Die vindt sporten belangrijk en wil de beperkingen vanwege covid opheffen voor sportscholen. De voorwaarden waaronder de sportscholen weer open mogen, was onderwerp van overleg.

Gezaghebber Rijna heeft aangegeven woensdag bekend te willen maken of en per wanneer de sportscholen weer open mogen.

