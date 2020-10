8 Gedeeld

Foto Defensie

Defensie zet extra militairen in om de Kustwacht in het Caribisch gebied te ondersteunen bij kustbewaking. De militairen voeren extra kustobservaties uit.

Volgens de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied moet dat voorkomen dat vluchtelingen het eiland weten te bereiken. In de nacht van donderdag op vrijdag werd nog een boot met 26 vluchtelingen uit Venezuela aangehouden die op weg was naar Curaçao.

Lees het hele artikel op Koninkrijk.nu

Lees ook: