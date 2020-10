117 Gedeeld

Een vliegtuig van Delta Airlines op de Flamingo Luchthaven. Foto: BES-Reporter

Kralendijk- De Bonaire Hotel & Tourism Association (BONHATA) wil snel open voor voor toeristen uit de Verenigde Staten. Volgens de vereniging is die toelating noodzakelijk om de sector echt te laten herstellen.

De organisatie is de afgelopen weken druk bezig geweest met het verzamelen van gegevens van haar leden en is actief betrokken geweest bij besprekingen met vertegenwoordigers van de lokale overheid.

Bijna 74% van de bij BONHATA aangesloten leden is van mening dat het eiland zo snel mogelijk weer open moet gaan voor Amerikaans toerisme. Volgens Bas Noij, voorzitter van BONHATA, is er op het eiland nog veel discussie over de heropening van het eiland voor vluchten vanuit de VS, al beseffen alle partijen het belang hiervan.

“Wat we als BONHATA hopen, is dat de discussie plaatsvindt op basis van empirische cijfers. Als we kijken naar het aantal toeristen uit de VS die positief zijn getest op Aruba, dan concluderen we dat het idee dat de invoer van Covid-gevallen niet wordt ondersteund door data”.

Hoop

Nu Curaçao heeft besloten tot heropening voor het Tri-State gebied en Florida, durven de bij BONHATA aangesloten leden enige hoop te koesteren de heropening van Bonaire voor Amerikaanse toeristen op zijn minst besproken kan worden en dat naar een tentatieve datum daarvoor zou kunnen worden gekeken.

BONHATA hield eerder deze week een Zoom-meeting met hun tegenhangers van de Aruba Hotel en Tourism Association (AHATA). “Ze hebben natuurlijk waardevolle informatie die wij op Bonaire ook kunnen gebruiken. Maar eerlijk gezegd zijn onze leden al een aantal maanden klaar met strikte protocollen ”, zegt BONHATA’s vice-voorzitter Luite Berkenbosch.

Uit cijfers van buureiland Aruba blijkt nauwelijks een correlatie tussen het aantal lokale besmettingen en de aankomst toeristen.

Onderscheid

Volgens BONHATA moet een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die nodig zijn om het Covid-19-virus in te dammen enerzijds, en de komst van toeristen uit het buitenland anderzijds.

“Eerlijk gezegd, hangen deze twee zaken maar tot op zeer zekere hoogte samen. Als er lokaal maatregelen moeten worden genomen om het virus in te dammen, zoals het vroegtijdig sluiten van restaurants, het zij maar zo. De toeristen die Bonaire bezoeken, zullen met dit feit te maken krijgen, net als de lokale bevolking ”, aldus Noij. “Maar het idee dat het besmettingspercentage hoog is, of erger nog, veroorzaakt wordt door de komst van toeristen op het eiland, lijkt niet door harde cijfers te worden gestaafd”.

