Voor de kliniek van de overleden huisarts staan 2 grote tafels met bloemen, kaarsen en een condoleanceregister

Kralendijk- Het nieuws van het overlijden van huisarts Michael Hermelijn is op Bonaire ingeslagen als een bom. De arts, die zelf besmet raakte met het Covid-virus, overleed deze week na een behandeling van enkele weken in het Curaçao Medical Center aan de gevolgen daarvan.

Voor het pand van Bonaire Medical Clinic hebben velen gebruik gemaakt van de gelegenheid bloemen of kaarsen te brengen en het condoleanceregister te tekenen.

In het condoleanceregister staan, net als op de Facebook pagina van de overleden arts, veel persoonlijke boodschappen en dankbetuigingen. Dokter Hermelijn was op Bonaire ongekend populair en patiënten laten zich in lovende -en soms zelfs lyrische- bewoordingen uit over de arts; het derde dodelijke slachtoffer van het Coronavirus op Bonaire.

Direct na zijn besmetting met het Covid-virus, werd het bericht daarvan door Hermelijn, zijn familie en medewerkers naar buiten gebracht. Hierdoor is, zeker op Bonaire, een stukje taboe rondom de besmetting met het virus weggenomen.

Door zijn opstelling -en wellicht zelfs zijn eigen dood- draagt Hermelijn, ook na zijn overlijden, nog een belangrijke boodschap uit: Met dit virus valt niet te spotten en iedereen kan er door getroffen worden.

