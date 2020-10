11 Gedeeld

Gezaghebber Rijna verwelkomt in april 2020 de eerste rechtstreekse vlucht van de KLM die rechtstreeks naar Bonaire werd uitgevoerd.

Kralendijk- Ondanks de aanwezigheid van het Coronavirus, toonde het toerisme op Bonaire een behoorlijk herstel gedurende de tijd dat het eiland ‘code geel’ had.

Dat blijkt uit onderzoek van de Bonaire Hotel & Tourism Association (BONHATA) onder haar aangesloten leden.

Het jaar 2020 begon volgens BONHATA sterk; nog sterker dan het jaar 2019 dat alom wordt beschouwd als een topjaar. In tweede kwartaal kreeg de sector, geconfronteerd met de sluiting van de grenzen, een omzetverlies te verwerken dat bij de meeste bedrijven tussen de 80 en 90% lag vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar.

Herstel en terugval

Na de voorzichtige heropening van de grenzen, eerst voor Curaçao en Aruba werd een eerste voorzichtige herstel gezien. Toen Bonaire eenmaal open ging voor vluchten uit 5 Europese landen, liep het herstel al snel op richting een bezetting van rond de 50%, in vergelijking met een jaar eerder. Dit, terwijl de grenzen voor de Noord-Amerikaanse markt nog altijd gesloten bleven.

Met de invoering van code oranje per 21 september jl. is de bezettingsgraad echter weer snel afgezakt naar het niveau van het tweede kwartaal; ofwel een omzetverlies van rond de 80 a 90% vergeleken met een jaar daarvoor.

“Een enkele individuele reiziger komt nog wel, ondanks de code oranje”, zegt voorzitter van BONHATA, Bas Noij. Daar waar hotels eerder groepen binnen zagen komen van rond de 30 toeristen, zijn dat er nu echter maar 1 of 2. “Hierbij speelt met name een rol dat mensen bij de code oranje na terugkeer in quarantaine moeten”, aldus Noij. De hotels die aangesloten zijn bij de organisatie krijgen dagelijks vele annuleringen binnen, nu code oranje voortduurt.

Nadenken

De vereniging denkt nu samen met andere stakeholders, waaronder de overheid, na over een manier waarop het herstel van het toerisme op meer bestendige wijze vorm kan krijgen.

BONHATA kijkt, samen met de rest van de bevolking reikhalzend uit naar komende week als gezaghebber Edison Rijna, daarbij geadviseerd door het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) aangeeft hoe de op 21 september jl. genomen maatregelen verder kunnen worden versoepeld.

Rijna gaf tijdens een persconferentie donderdagmiddag aan te verwachten dat het eiland vrij snel terug kan naar code geel, als het aantal Coronabesmettingen laag blijft.

