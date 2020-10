23 Gedeeld

Kralendijk- Hoewel de cijfers de goede kant op gaan, laat gezaghebber Rijna de teugels nog niet vieren als het gaat om de maatregelen die vanaf 1 oktober van kracht zijn voor Bonaire.

Hoewel Rijna positief gestemd is over het feit dat er al enkele dagen geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld zijn, is het volgens Rijna zaak voorzichtig te blijven.

“Vandaag kan ik u nog geen verdere versoepeling van de huidige maatregelen aankondigen, hoe graag ik dat ook zou willen. We zijn voorzichtig positief over de cijfers. Het is heel fijn om te zien dat we de afgelopen week zo weinig besmettingen hebben gehad. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er weinig getest wordt. Dit is wel nodig om goed in beeld te houden waar het virus is en of het zich nog verspreidt”, aldus Rijna

Voorbereidingen

Rijna zei dat het Openbaar Lichaam al wel de voorbereidingen treft om een versoepeling door te voeren. Zo wordt gewerkt aan een protocol waardoor onder andere sportscholen en casino’s weer open mogen.

Ook wordt gewerkt aan een versoepeling van het inreisbeleid, met name van en naar Curaçao. Voor reizigers uit Nederland, blijft Code Oranje echter nog wel gelden.

“Bonaire heeft momenteel nog code oranje voor reizigers uit Europees Nederland. Als de huidige daling in cijfers doorzet, achten wij het verantwoord een verzoek in te dienen om terug te keren naar code geel. Ik hoop dit volgende week te kunnen doen”, aldus Rijna.

De gezaghebber gaf aan te hopen dat, als het veroek eenmaal was ingediend, de code binnen 1 tot 2 dagen weer naar geel zou veranderen. De gezaghebber zei dat wel dat, met oog op een toenemend aantal besmettingen uit Nederland, nagedacht wordt of er aanvullende voorwaarden gesteld zullen worden aan het inreizen uit Nederland.

Woensdag

De gezaghebber gaf aan dat komende woensdag, 21 oktober, een aantal knopen worden doorgehakt als het gaat om een versoepeling van de maatregelen.