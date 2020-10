Den Haag – Sinds de laatste persconferentie van premier Rutte geeft de Nederlandse Rijksoverheid op haar website nederlandwereldwijd.nl het advies om niet te gaan reizen naar een code oranje of rood gebied of land.

De boodschap: ‘boek geen vakantiereizen naar gebieden met een oranje reisadvies’ staat inmiddels op de website.

In een brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd kondigen ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) samen met staatssecretaris Van Veldhoven acties aan om deze boodschap extra kracht bij te zetten.

Het aantal boekingen naar Bonaire is sinds code oranje sterk afgenomen en de toeristenbranche van Bonaire zal dit het aankomende hoogseizoen stevig voelen.

Vanmiddag staat er een persconferentie gepland om 16.00 uur over de huidige covid-19 situatie op Bonaire.

Lees ook: