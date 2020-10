5 Gedeeld

Vanaf 2020 hoeven pensioengerechtigden die op de BES-eilanden wonen niet langer jaarlijks een ‘Bewijs van in leven zijn’ in te leveren bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN).

Dit ‘Bewijs van in leven zijn’ was tot nu toe jaarlijks nodig om te voorkomen dat de pensioenuitkering na overlijden van een gepensioneerde deelnemer te lang werd doorbetaald.

Dit geld moest dan alsnog worden terug gevorderd bij de nabestaanden en dat was een onwenselijke situatie. Om dit te voorkomen vroeg PCN haar gepensioneerden daarom ieder jaar om hun ‘bewijs van in leven zijn’ (attestatie de vita) op kantoor langs te brengen of op te sturen.

Basisadministratie

Sinds dit jaar heeft PCN inzage in de basisadministratie op de BES-eilanden en kan zo eenvoudig zelf nagaan hoe het zit met haar gepensioneerden. Dit betekent dat de gepensioneerden op Bonaire, St. Eustatius en Saba niet langer het verzoek krijgen om met een bewijs in te leveren.

Voor de pensioengerechtigden buiten de BES-eilanden geldt dit echter niet. PCN vraagt hen ook dit jaar weer om hun ‘Bewijs van in leven zijn’ zo snel mogelijk aan PCN per post of via de e-mail aan PCN te sturen. De verzoeken zijn inmiddels verstuurd.

PCN krijgt echter niet automatisch een melding vanuit de basisadministratie als een gepensioneerde deelnemer overlijdt. Daarom is het belangrijk dat nabestaanden dit zo snel mogelijk zelf aan PCN doorgeven. PCN kan de pensioenuitkering dan meteen stopzetten en het eventuele nabestaandenpensioen en smartengeld in orde maken.

