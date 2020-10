Kralendijk – Alle evenementen rondom Regatta zijn afgelast dit jaar maar het Openbaar Lichaam Bonaire sluit wel al haar overheidsdiensten op vrijdag 16 oktober.

Het is gebruikelijk dat in de week van Regatta ambtenaren vrij krijgen op vrijdag. Het Openbaar Lichaam Bonaire wil deze afspraak met de ambtenaren nakomen, alhoewel de Regatta niet doorgaat dit jaar in verband met de maatregelen rondom Covid-19.

Alle diensten zijn weer maandag 19 oktober weer bereikbaar.

