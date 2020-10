Kralendijk – Dive Friends organiseert zaterdag 17 oktober weer de traditionele Clean-up Dive. Door de huidige situatie zal het meedoen aan de clean-up dive iets anders gaan dan gewend.

Er mogen maar een beperkt aantal duikers hieraan deelnemen en alleen als je een plek reserveert. Je gaat individueel op pad, met een maximum van 3 duikers per team.

Er wordt gestart bij Yellow Submarine tussen 9 en 12 uur (alleen reserveren). Wil jij je opgeven? Reserveer dan je plek door langs te komen op een van de duiklocaties, bel 780-2572 of stuur een e-mail naar [email protected]

De Clean-up zal plaatsvinden tussen Yellow Submarine en Something Special. Zorg voor voldoende ruimte tussen buddy-teams boven en onder water. Kosten: $ 5 per tank of zelf meenemen.

