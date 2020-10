Dushi Kòrsou! Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zoeken een Anesthesiemedewerker Curaçao om het nieuwe ziekenhuis op het eiland te ondersteunen. Het gaat om een waarneming van een jaar met de mogelijkheid om langer te blijven. En heel eerlijk…een jaar is zo voorbij en voor je het weet heb je Curaçao in je hart gesloten.

Het Curaçao Medical Center als werkgever

Sinds november 2019 is het langverwachte Curacao Medical Center (CMC) geopend. Een nieuw gebouw, nieuwe materialen en voorzieningen. Het CMC is de belangrijkste aanbieder van medisch specialistische en topklinische zorg op Curaçao. Een frisse wind door de bestaande zorg op het eiland. Het ziekenhuis werkt samen met universitaire medische centra in Nederland en Colombia. Het tonen van respect en liefde naar collega’s en patiënten krijgt een speciale vermelding bij het ziekenhuis. Dit zet de toon voor de onderlinge sfeer in het ziekenhuis, ondanks dat de transitie naar het nieuwe ziekenhuis ook uitgadingen met zich meebrengt.

Het OK complex bestaat uit een centrale registratieruimte, 7 operatiekamers en een verkoeverkamer. Er worden operaties verricht in alle specialismen, met uitzondering van openhartchirurgie.

De functie eisen voor de Anesthesiemedewerker Curaçao

Je hebt een diploma tot anesthesiemedewerker en minimaal 2 jaar gediplomeerde ervaring

Je wil minimaal een jaar instappen in het team

In verband met de werkvergunning moet je in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit

Jouw vakkennis houd je up-to-date door het actief volgen van scholingen en vakliteratuur

Het draaien van wacht- en stand-by diensten zijn voor jou geen dealbreakers

Je denkt oplossingsgericht, bent een positieve aanpakker en je kan verbeteringen op een subtiele manier voorleggen

Teamspirit staat bij jou op nummer 1, maar zelfstandig sta jij ook je mannetje (of vrouwtje!)

Je spreekt zonder moeite Nederlands en Engels. Kennis van Spaans is een pré en het Papiaments wil je zo snel mogelijk onder de knie krijgen

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

De arbeidsvoorwaarden van het CMC en bemiddeling door Healthz

Je ontvangt een jaarcontract bij het CMC, ingeschaald op basis van ervaringsjaren volgens de CAO van het ziekenhuis

De eerste maand ontvang je een financiële tegemoetkoming voor de huurwoning en autohuur

Retourticket Nederland – Curaçao wordt vergoed

Wij gaan jou begeleiden in jouw avontuur naar en op Curaçao. We loodsen jou daarbij ook door het administratieve proces

Onze emigratiecoach op Curaçao staat paraat met tips, advies, ervaring of een luisterend oor op het moment dat jij daar behoefte aan hebt

Wij brengen je in contact met toekomstige collega’s tijdens onze één van onze kennismakingsborrels

Ben je het Papiaments nog niet machtig? Neem dan deel aan onze Papiamento les om alvast een basis te leggen

Als de situatie het toelaat dan bezoeken wij jou 1-2 keer op het eiland om even bij te kletsen en iets leuks te doen met Team Healthz

Ben jij de nieuwe Anesthesiemedewerker Curaçao?

Dan willen we jou zo snel mogelijk ontmoeten. Wij willen ons enthousiasme over deze functie namelijk heel erg graag op jou overdragen. Zullen we een kennismakingsgesprek inplannen? Dat doen wij vanwege de coronamaatregelen tijdelijk online. Het gesprek is vrijblijvend en je kan al je vragen kwijt over het werken op de Caraïbische eilanden. Je mag ons een mailtje sturen met jouw contactgegevens op [email protected] of je kan ons bellen op +31(0)20-2443798.

De volledige vacaturetekst https://www.healthz.eu/vacature/vacature-anesthesiemedewerker-curacao/, de route naar een waarneming naar de Caribbean of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Contactgegevens Healthz Recruitment

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

KVK. 59644583

Lees ook: