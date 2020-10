Kralendijk – Vanaf vanavond en komende nacht bestaat er wederom een kans op een wind reversal vanuit het zuidwesten.

Zoals de meesten inmiddels wel weten, betekent dit voor Bonaire soms een probleem voor alle (zeil)boten aan de boulevard zijde en haven van Kralendijk. Eigenaren van boten moeten dus rekening houden met ruwe zee en hoge golven komende avond en nacht.

Wind reversals zijn moeilijk te voorspellen. De kans op meerdere wind reversals blijven de komende weken aanwezig met het huidige weerpatroon. Meer storingen over onze regio zullen langstrekken en dat dat kan wind reversals veroorzaken.

Het is altijd belangrijk om te volgen wat er in het noorden van Venezuela in de middag en avond zich ontwikkeld en of dat actief blijft zodra het over zee gaat richting het noorden.

