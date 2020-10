Dokter Hermelijn. Photo: Belkis Osepa/Caribisch Netwerk

Dokter Michael Hermelijn is vanochtend in het CMC ziekenhuis op Curaçao overleden. De Bonairiaanse huisarts was daar opgenomen vanwege Corona. Of hij daaraan is overleden of aan onderliggende klachten, is niet bekend.

Hermelijn was een geliefde huisarts op Bonaire. Gedeputeerde Elvis Tjin A Sjoe heeft namens het eilandelijke bestuur deelneming betuigt aan de familie van de huisarts.

Lees ook: