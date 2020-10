Raadslid Bernabela snapt steeds minder waarom de grenzen met andere eilanden gesloten blijft.

Kralendijk- De sluiting van de grens voor reizen naar Curaçao doet pijn en is steeds minder te begrijpen. Dat zei het UPB Raadslaad gisteren in een vergadering van de eilandsraad, waar de goedkeuring van de laatste Coronanoodverordening op de agenda stond.

Volgens Bernabela is het strikt genomen niet verboden naar Curaçao te reizen, maar bij terugkeer wordt de reiziger geconfronteerd met de eis om 2 weken in quarantaine te gaan. “Dus niet te doen”, meende Bernabela.

Bernabela stelde dat de optie om naar Curaçao te reizen belangrijk was voor de inwoners van Bonaire. “Velen zouden graag boodschappen gaan doen op Curaçao of er gewoon even op uit willen, na maandenlang niet van het eiland af te hebben gekund”, zei Bernabela.

Maatregelen

Het UPB raadslid stelde dat steeds minder te begrijpen was waarom het reizen tussen Bonaire en Curaçao, of de Antilliaanse eilanden, nog steeds werd ontmoedigd. “Het is te begrijpen dat op een gegeven moment maatregelen nodig waren, met snel oplopende besmettingen op de eilanden. Maar nu is er in feite geen goede reden waarom inwoners niet zouden kunnen reizen naar Curaçao, St. Eustatius of bijvoorbeeld St. Maarten”, meende Bernabela.

Onvermurwbaar

Gezaghebber Rijna hoorde de protesten van Bernabela, die samen met andere raadsleden ageerde tegen de voortdurende sluiting voor reizen tussen Curaçao en Bonaire, wel aan, maar gaf verder geen krimp.

Verschillende raadsleden drongen aan op het bekendmaken van concrete criteria op basis waarvan beslissingen worden genomen voor het beperken van bijvoorbeeld interinsulaire reizen.

