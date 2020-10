Kralendijk – Sinds 15 september is het kantoor van de Belastingdienst op Bonaire gesloten voor het publiek in verband met een aantal positieve corona gevallen.

Het kantoor is daarom overspoeld met vragen en heeft vanaf 12 oktober een nieuw e-mail adres erbij. Het e-mail adres is [email protected] , op dit adres kunt u terecht met alle vragen waarmee u bij de balie van de Belastingdienst langs zou gaan, zoals:

-Vragen over alle aangiftes;

-Aanvragen, zoals: DIGID, Crib nummer, betalingsregeling en uitstel van betaling;

-Wijzigingen, zoals: doorgeven van wijziging van bankrekeningnummer en/of adreswijziging;

-Voor al uw Douanevragen: verklaringen Rechtsbijstand, Inkomensverklaring.

-Ook kunt u gerust een afspraak maken voor een gratis persoonlijk telefonisch gesprek. De Belastingdienst belt u dan terug.

Het e-mail adres [email protected] blijft beschikbaar, maar alleen voor ICT en online vraagstukken.

Voor het fysiek inleveren van stukken kunt u op Bonaire deze ook deponeren in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst.

Op Saba kunt u bij het kantoor van de Belastingdienst terecht, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur. Op Sint Eustatius, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur, maar alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen met 3183325 of 3183326. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is vereist.

