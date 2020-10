13 Gedeeld

Kralendijk – Ondanks de hoge coronaboetes zijn er op Bonaire nog horecabedrijven die de sluitingstijd negeren. Daarvoor zijn waarschuwingen uitgedeeld.

Bij een volgende overtreding riskeren zij een boete van 3000 dollar. Ook lopen zij risico dat de Inspectie horecazaken gaat sluiten.

Bonaire kent inmiddels twee dagen zonder nieuwe besmettingen. Er zijn op dit moment nog 40 actieve gevallen van Covid-19.

Toezicht & Handhaving heeft ook 30 kappers en schoonheidssalons, super- en minimarkets bezocht en daar voorlichting gegeven over de geldende Covid-maatregelen. Bij winkels in het bijzonder wordt aanvullend gecontroleerd of zij zich houden aan de prijzenstop, die sinds het begin van de coronacrisis geldt.

Lees ook: