Raadslid Rolanda Hellburg-Makaai had, net als haar collega-raadsleden, diverse kritische vragen over de maatregelelen in de Noodregeling betrekking hebbend op Covid-10

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna zag zich maandagavond geconfronteerd met een -zeker voor zijn doen- vrij kritische eilandsraad in aanloop naar een stemming over de meest recente noodverordening.

Rode lijn in het verhaal is de wens van de Raad om ten eerste beter geinformeerd te worden en daarnaast te vernemen op grond van welke concrete criteria de gezaghebber beslissingen nam. Zowel PDB fractieleider Clark Abraham en Edison Ellis wezen op het feit dat de Raad vaak als laatste stukken ontving die van groot belang waren.

“Het is voor het eerst dat ik hoor dat er een escalatiemodel bestaat, als het gaat om de situatie met Covid”, aldus Abraham. Hoe kan het nu dat iedereen van een dergelijk plan lijkt te weten, behalve deze Raad, die moet toezien op het Bestuur?”.

Concreet

Verschillende raadsleden drongen er bij de gezaghebber op aan nu eens echt concreet te worden als het gaat om de omstandigheden die leiden tot op- of afschaling van maatregelen. “Waarom kan de gezaghebber niet concreet zijn onder welke omstandigheden er bijvoorbeeld weer besloten kan worden om de grenzen met Curaçao te openen?”, vroeg PDB-raadslid Michael Pieters.

Pieters zocht -net als vele van zijn collega’s- naar concrete criteria in plaats van vage overwegingen. “Waarom is het niet mogelijk om conreet aan te geven hoe u de maatregelen versoepelt als er bijvoorbeeld vrijdag nog steeds geen nieuwe besmettingen op het eiland zijn, of het aantal actieve beslissingen onder de 7 personen is gedaald?” wilde Pieters van de gezaghebber weten.

Ouderen

Raadslid Hellburg-Makaai wilde vooral weten hoe onder de huidige omstandigheden met ouderen wordt omgegaan. “Soms is er sprake van twee ouderen die samen in een huis wonen, waarvan de ene besmet blijkt en de anderen niet. Hoe wordt concrete hulp aan deze mensen geboden?”, wilde Hellburg-Makaai weten.

Ook hier werd Rijna, tot verdriet van de raadsliden, niet echt concreet. “Hier is een protocol voor, zoals er voor vele zaken een protocol is”, aldus de Gezaghebber.