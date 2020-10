4 Gedeeld

Vrouwen in Caribisch Nederland krijgen gemiddeld acht procent minder salaris dan mannen. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 was dat percentage nog achttien procent.

Het gemiddelde loon op Bonaire was in 2018 24.600 dollar. In 2011 was dat nog 20.900, een stijging van 18 procent.

De groep mensen die minder dan 20.000 dollar per jaar verdienen daalde van zestig naar vijftig procent.

Het aantal eenpersoonshuishoudens daalde met drie procent ten opzichte van 2012. 41 procent van alle Bonairianen valt nu in deze groep. Het aantal kinderloze koppels steeg van zeventien procent in 2012 tot 22 procent dit jaar.

Het aantal tweepersoonshuishoudens (23 procent) met kinderen en eenoudergezinnen (dertien procent) bleef min of meer gelijk vergeleken met acht jaar terug.