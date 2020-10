3 Gedeeld

Kralendijk – Vandaag viert Stichting Lezen & Schrijven haar 5-jarig bestaan. Met dit evenement zullen zij met de Mediabus een campagne gaan starten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een nieuwe Mediabus.

Sinds 2015 is De Mediabus op Bonaire en de kinderen maken veelvuldig gebruik van alle boeken die zij in de bus hebben. De Mediabus is gericht op kinderen van 0 -17 jaar en beschikken over meer dan 1000 boeken.

De Mediabus is van 10 tot 12 bij Van den Tweel Supermarket en om 16:00 – 19.00 uur op het Wilhelmina plein!

