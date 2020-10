8 Gedeeld

Coral species Agaricia undata with associated gall-crabs (yellow arrows and ellipses) and gall-like structures (white arrows) (photo credit Werner de Gier- all rights reserved).

Kralendijk – Wetenschappers van de Universiteit van Puerto Rico-Mayagüez, Naturalis Biodiversity Center en stichting ANEMOON ontdekte vorig jaar tijdens een wetenschappelijke expeditie naar Bonaire een nieuwe gastheer voor de parasitaire galkrab Opecarcinus hypostegus.

De galkrab maakt holletjes in harde koralen, waaronder de Caribische nieuwe gastheersoort Agaricia undata. Met behulp van DNA-barcoding en onderwaterfotografie is de identiteit van de krabbetjes achterhaald. Hierdoor zijn alle soorten in Agaricia genoteerd als gastheren voor galkrabbetjes. Nieuwe ontdekkingen over koraalbewoners, zoals het ontdekken van een nieuwe gastheer, geven meer inzicht in de evolutie, biodiversiteit en ecologie van het hele koraalrif.

Rapporteer uw waarnemingen

Meld uw waarnemingen en foto’s van mariene soorten op https://bonaire.observation.org. Dit is een gratis website en app (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)) waar zowel onderzoekers als burgers en toeristen natuurwaarnemingen op land en zee kunnen melden.

Het rapporteren van soorten is zeer waardevol voor natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers om meer te leren over de soorten op Bonaire en ze te beschermen Voor vragen kunt u contact opnemen met [email protected]

