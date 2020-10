11 Gedeeld

Sint-Eustatius

Tot en met mei 2020 heeft de coronapandemie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius niet tot hogere sterfte geleid. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aangenomen is dat er in de tweede helft van 2020 en tot en met 2024 wel meer mensen overlijden. Omdat de kans daarop vooral voor ouderen verhoogd is en Caribisch Nederland een jonge bevolking heeft, is het effect klein: enkele sterfgevallen extra per jaar.

Het bijwerken van het leeftijdspatroon van de sterftekansen, nu gebaseerd op de CBS Kernprognose voor Europees Nederland van 2019 in plaats van die uit 2018, heeft een ongeveer even groot effect.

Geboorte

Een effect van de pandemie op het geboortecijfer is logischerwijze nog niet zichtbaar, aldus het CBS. In de prognose is hiervoor ook nog geen aanname gemaakt.