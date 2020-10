2 Gedeeld

Sentro Hubentut I Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een kind en oudergerichte instelling waar burgers terecht kunnen voor advies en hulp betreffende het gezin, ouderschap en opvoedingsondersteuning. De organisatie bestaat uit vier onderling verbonden units: Preventie & Opvoedingsondersteuning; Jeugdgezondheidszorg; Veldcoördinatie Kinderopvang en sinds 2018 de Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg. Laatstgenoemde bestaat uit gezinswerkers en familiecoaches. Vanwege het succes van deze nieuwe zorglijn wordt nu gezocht naar een:

Gezinswerker (fulltime)

De gezinswerker voorziet in makkelijk bereikbare zorg zonder al te veel procedures. Hij/zij verricht taxaties aan de voorkant van het jeugdhulpdomein ten behoeve van passende zorg. Hier is zowel lichte als complexe zorg aan de orde. De functie is mobiel en zichtbaar op scholen, kinderopvang en in de wijk. Doel is het voorkomen of het verkorten van intensieve zorg en uithuisplaatsing. De medewerker doet aan gezins- en relatiebemiddeling en werkt binnen het vrijwillig kader aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt nauw samengewerkt met het nieuw Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De gezinswerker is in staat tot gezinstaxaties en -interventies en weet hierin afschalen en normalisering inhoud te geven. Hij/zij begrijpt systeemwerk, gezinsveerkracht en kritieke gezinsfasen. Gezinnen of paren in complexe situaties worden veilig in hun kracht gezet. Hierbij hoort het kunnen ontwikkelen van veiligheidsplannen. De gezinswerker verricht zo nodig groepswerk met gezinnen en paren.

Gezocht wordt een senior kracht. Enige voorkeur is er voor een mannelijke kandidaat. De bruto aanvangssalaris bij een 40-urige werkweek is $.3.551,= per maand en kan afhankelijk van het profiel hoger uitvallen. Een parttime werkverband is bespreekbaar.

Functie-eisen:

Als basis heeft de gezinswerker een hbo- of masteropleiding Social Work met het liefst een specialisatie in gezinswerk. Een pré is extra training in: gezinsbemiddeling, oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Eigen Kracht, gezinsgroepen of kortdurend werken.

Kennis en ervaring met systemische en oplossingsgerichte screening en conflicttaxatie.

De medewerker is in hoge mate ondernemend, zelfstandig en outreachend.

Hij/zij weet raakt niet snel van slag van achterstandsproblematiek.

Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, spreekt Papiamento en heeft kennis van Bonairiaanse veerkracht.

Is in het bezit van een rijbewijs B.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Chris Palm, Directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 717 7300. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vòòr 22 oktober a.s. per mail richten aan de directeur naar [email protected].

