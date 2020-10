10 Gedeeld

Kralendijk – Door een wijziging in de Wet Inkomstenbelasting wordt voorkomen dat over de tegemoetkoming en subsidie in verband met COVID-19, inkomstenbelasting wordt geheven.

Eventuele terugbetalingen van voornoemde tegemoetkomingen en subsidies zijn niet aftrekbaar.

De bepaling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Het gaat om een wijziging in de Wet Inkomstenbelasting BES (artikel 6).

Lees ook: