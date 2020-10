6 Gedeeld

Kralendijk- Op woensdag 7 oktober, stond een Venezolaan van 34 jaar oud terecht in het gerechtsgebouw van Bonaire. De man verbleef en werkte illegaal op Bonaire.

Hij wordt ervan verdacht op 13 juni 2020 zijn ex-partner ernstig te hebben mishandeld en vijf keer met een schroevendraaier te hebben gestoken. Tevens zou hij haar telefoon hebben afgepakt toen zij de politie probeerde te bellen. Daarna zou hij zijn weggerend, maar teruggekomen zijn om haar in het gezicht te trappen.

Gelukkig overleefde het slachtoffer deze brute aanval, maar hield er grote verwondingen aan over. Ze leeft nog dagelijks met de lichamelijke en psychische gevolgen. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar gevangenisstraf geëist voor dit afschuwelijke feit. Over 3 weken doet de rechter uitspraak in deze zaak.

Lees ook: