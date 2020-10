1 Delen

Wij zoeken de meest zonnige avonturier die de wereld voor ons in de aanbieding heeft! We hebben namelijk een plek voor een OK Assistent Curaçao. Zo eentje die zichzelf helemaal in het eilandleven wil storten en begrijpt dat een maand daar veel te kort voor is. Nee nee, jij wil op een écht avontuur! Eentje van een jaar en daar gaan wij jou bij helpen.

Het Curaçao Medical Center

Sinds november 2019 geopend: het Curaçao Medical Center. Een state-of-the-art algemeen ziekenhuis. De zorg op het Curaçao is daarmee naar een nieuw niveau gestegen en er wordt met enthousiasme gewerkt aan het opbouwen van de nieuwe afdelingen. De transitie van het oude ziekenhuis (het SEHOS) naar het CMC is een grote verandering. Zoals altijd gaat dat met ups en downs, maar de positieve Caraïbische sfeer voert altijd de boventoon! Zo ook op de OK complex. In het CMC bestaat deze uit een centrale registratieruimte, 7 operatiekamers en een verkoeverkamer. Met uitzondering van openhartchirurgie worden operaties uitgevoerd binnen alle specialismen.

Jij bent onze OK Assistent Curaçao als je:

HBO gediplomeerd OK Assistent bent met minimaal 2 jaar ervaring

Minimaal 12 maanden beschikbaar bent om in het team mee te draaien

De Nederlandse nationaliteit hebt (i.v.m. het aanvragen van de werkvergunning) of als de aanvraag voor jouw werkvergunning al is goedgekeurd (als niet-Nederlander)

Positieve instelling en de wil om samen met je collega’s het team te blijven verbeteren

Houdt je kennis up-to-date door het volgen van bijscholing en lezen van relevante literatuur

Wacht- en stand-by diensten kunt draaien

Vloeiend Nederlands en Engels spreekt en je best wil doen om het Papiaments onder de knie te krijgen. Als je Spaans spreekt kan je helemaal niet meer stuk

Goed in teamverband kan werken, maar zelfstandig werkt als de situatie daarom vraagt

Een flexibele instelling hebt en jezelf op een bescheiden manier onmisbaar kan maken in een team

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Van het CMC en van Healthz mag je verwachten:

Een jaarcontract bij het CMC met de optie tot verlengen. De inschaling gebeurt op basis van de CAO van het ziekenhuis en jouw ervaringsjaren

Een retourticket Nederland – Curaçao

De eerste maand ontvang je een financiële tegemoetkoming voor het huren van een woning en auto

Wij begeleiden jou in jouw weg naar de waarneming en nemen het administratieve proces met het ziekenhuis zoveel mogelijk van je over

Onze emigratiecoach is op het eiland aanwezig om jou bij te staan met raad en daad (alleen als je die nodig hebt)

Wij proberen jou 1-2 keer in het jaar op het eiland op te zoeken als de situatie dat toelaat

Spreek je nog geen Papiaments? Neem dan deel aan onze Papiamento les om alvast een basis te leggen basisles Papiaments

We nodigen je uit voor onze kennismakingsborrel Caribbean die elk kwartaal plaatsvindt

Voor vertrek brengen wij je in contact met andere collega’s om de start op het eiland te vergemakkelijken

Maar waar het echt om draait…dit jaar wordt het meest waardevolle avontuur van je leven!



Ben je enthousiast over de vacature OK Assistent Curaçao?

Daar maak jij ons ook enthousiast mee! We willen je uitnodigen om kennis te komen maken bij ons op kantoor of online als je dat op dit moment fijner vindt. Bel of mail ons voor een afspraak of als je meer wil weten over het werken op Curaçao. Marjolijn is bereikbaar via +31(0)20-244 37 98 of op [email protected]. Ayo!

De volledige vacaturetekst https://www.healthz.eu/vacature/vacature-ok-assistent-curacao/, de route naar een waarneming naar de Caribbean of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Contactgegevens Healthz Recruitment

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

KVK. 59644583

