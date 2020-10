6 Gedeeld

Foto mangrove Maniacs Bonaire

Niet 1 maar 2 projecten van Bonaire komen voor in de duurzame top 100 van Trouw welke vandaag bekend gemaakt wordt in Amsterdam. In de lijst staat het burgerinitiatief centraal.

Het project Tera Barra is genomineerd op plek nummer 40. Dit is een lokaal herbossingsproject op Bonaire. Dit project kreeg woensdag 7 oktober aandacht in de Nederlandse krant Trouw

Helemaal spannend is het voor het project Mangrove Manics die het tot de laatste 25 in de lijst hebben gehaald. Welke plek is nog even geheim maar wordt vanaf 20.30 in Nederland bekendgemaakt via een live uitzending die HIER te bekijken is.

Er zijn in totaal 3 Caribische projecten genomineerd, het derde project is op Curaçao.

