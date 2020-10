41 Gedeeld

Willemstad – Het aantal toeristen dat nu naar Curaçao mag komen is verdubbeld naar 20.000.

Daaronder nu ook reizigers uit Canada, New York, New Jersey en Connecticut in Amerika. Een negatieve PCR-test blijft verplicht.

Gisteren kreeg Curaçao 29 nieuwe besmettingen erbij. Het totaal aantal actieve cases op het eiland is 234.

