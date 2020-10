34 Gedeeld

Kralendijk – ‘Flappie’ heeft al meer dan 400 zeemijlen afgelegd sinds de karetschildpad in augustus een zender kreeg op Bonaire. Dat is 740 kilometer.

“We hebben in de nacht van 26 op 27 augustus een satellietzender geplaatst op een karetschildpad. Deze zender is gesponsord door ContourGlobal en zij hebben de schildpad ‘Flappie’ genoemd.” Aldus de manager van STCB Kai Schut.

STCB heeft sinds 2003 26 zeeschildpadden voorzien van een satellietzender. Dit waren karet, onechte karet en groene zeeschildpadden. Het merendeel van de getagde schildpadden zijn vrouwtjes, omdat zij aan land komen en het dus makkelijker is een zender te plaatsen.

Dankzij de satellietzenders komt de stichting meer te weten over de migratieroutes van zeeschildpadden die op Bonaire nestelen. “Wij weten dat de schildpadden die hier nesten leggen, hier vele jaren geleden geboren zijn, maar we weten niet waar zij foerageren. Door middel van het plaatsen van zenders kunnen we de migratieroutes van zeeschildpadden volgen, van hun nestgebied (in dit geval Bonaire) naar hun foerageergebied. Zo weten we dat schildpadden die nestelen op Bonaire bijvoorbeeld leven in de wateren van Nicaragua, Venezuela, Cuba, Puerto Rico etc.” Aldus Schut.

Zeeschildpadden die leven rondom Bonaire zijn beschermd door (inter)nationale wetgeving, zo staat er een boete van $560.000 op het vangen van een zeeschildpad of het weghalen van eieren uit een nest. Echter, in vele andere landen in het Caribisch gebied worden zeeschildpadden niet beschermd, en is het zelfs toegestaan schildpadden te vangen gedurende een ‘open seizoen’.

Door het in kaart te brengen van de foerageergebieden en migratieroutes van schildpadden, kan er gerichter gelobbyd worden voor wetgeving ter bescherming van zeeschildpadden.

‘Flappie’ is na het plaatsen van de zender nog enige tijd op Bonaire gebleven en is vervolgens via Aruba naar de noordkust van Colombia getrokken. Daar is zij enkele dagen gebleven en nu zwemt zij in noordwestelijke richting, richting Nicaragua.

“We weten nog niet wat haar eindbestemming zal zijn, maar ze heeft nu al meer dan 400 nautical mile afgelegd.”

Lees ook: