Kralendijk – Vandaag zijn er twee nieuwe gevallen van besmettingen op Bonaire. Er zijn in totaal 69 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 58 personen zijn hersteld en 2 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De positief geteste mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800. Houd je aan de hygiëne instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

