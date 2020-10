4 Gedeeld

Kralendijk – Stinapa heeft aangekondigd dat het Washington Slagbaai Park in de maand oktober alleen geopend zal zijn van vrijdag t/m zondag. Maandag t/m donderdag is het park gesloten.

Het hoofdkantoor van Stinapa is ook gesloten t/m 31 oktober en is alleen bereikbaar via telefoon +599 777-8444 of e-mail [email protected]

Lees ook: