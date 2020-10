Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Het lab bestaat uit een afdeling microbiologie en een afdeling klinische chemie, waaronder hematologie. Onze analisten rouleren de werkzaamheden en doen ook wat administratief werk. Hierdoor is er veel variatie in de taken. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Analist B

Dit ga je doen

Je prikt bloed en controleert patiëntgegevens.

Je interpreteert en beoordeelt de onderzoekgegevens van patiënten.

Je registreert gegevens in het laboratorium automatiseringssysteem (Schuylab).

Je stelt onderzoeksrapportages op.

Je verricht gestandaardiseerde en gespecialiseerde laboratoriumanalyses / bepalingen.

Je fiatteert laboratoriumanalyses.

Je levert een bijdrage aan de verbetering van de werkprocessen.

Je onderhoudt de (medische) apparatuur.

Dit bieden we je

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en de mogelijkheid van pensioenopbouw bij een pensioenfonds.

De functie van Analist B is ingedeeld in Functiegroep 45 met een salaris van minimaal $2.659 en maximaal $3.598 op basis van 40 uur per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je gratis cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan is een vergoeding voor de tickets en de verhuizing beschikbaar.

In de eerste twee maanden zorgen we voor huisvesting of een huisvestingsvergoeding.

Dit neem je mee

Voor deze functie zoeken wij een ervaren analist die integer, zelfstandig en een teamplayer is.

Je hebt een relevante opleiding MLO/HLO of microbiologie afgerond.

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Je hebt kennis van geavanceerde apparatuur en automatiseringssystemen.

Je hebt kennis van veiligheids- en hygiënevoorschriften, procedures van kwaliteitssysteem en controle.

Je hebt ervaring met het uitvoeren van venapunties, capillaire puncties en de hielprik bij baby’s.

Je beheerst het Nederlands en Engels. Papiaments of Spaans is niet verplicht.

En ook belangrijk

Je bent een doorzetter.

Je denkt oplossingsgericht.

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s uiterlijk 15 oktober 2020 te sturen naar [email protected]

We zullen na de sluitingsdatum contact met je opnemen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Jasper Christiaan [email protected].

