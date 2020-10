2 Gedeeld

The Bottom – Sinds een week kan Saba zelf de PCR test afnemen. In samenwerking met het RIVM is er een testlocatie in gebruik genomen. Dit betekent dat de strenge centrale quarantaineregel kan worden versoepeld.

Personen uit risicolanden en eilanden kunnen thuis in quarantaine gaan of op een privélocatie die geschikt is voor quarantainedoeleinden.

De quarantainelocatie van de overheid blijft beschikbaar voor mensen die niet thuis kunnen blijven of geen privélocatie hebben.

Lang verblijf

Saba werkt samen met hotel- en accommodatie managers aan een eerste fase voor langdurig verblijf op het eiland. De bezoekers zullen aan specifieke eisen moeten voldoen, zoals een negatieve test, het ondertekenen van een quarantaineverklaring die akkoord gaat met een 14-daagse quarantaine en het testen aan het einde van de quarantaine voor mensen die uit risicovolle gebieden komen.

Aan de accommodatie wordt een informatiepakket verstrekt dat als leidraad zal dienen.

Duikvakantie

Met de lokale duikwinkels wordt gewerkt aan een ​​protocol voor jachten die Saba willen bezoeken voor duikdoeleinden. Het idee is dat de jachten naar de ligplaatsen komen, waar ze de aangewezen duikprofessional zullen ontmoeten. Al het papierwerk wordt digitaal gedaan. De duikbriefing wordt op afstand gegeven en de gids en duikers vertrekken elk vanaf hun eigen vaartuig voordat ze elkaar onder water ontmoeten.

De regering werkt samen met de Saba University School of Medicine aan een protocol voor geneeskundestudenten en professoren naar het eiland.

