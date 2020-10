Kralendijk – Maduro & Curiel’s Bank maakt bekend dat personeelsleden van de Hato Smart Branch de quarantaine periode in goede gezondheid hebben doorgebracht, en dat het filiaal in Hato haar deuren weer voor het publiek zal openen op dinsdag 6 oktober 2020.

Om het aantal cliënten op kantoor beperkt te houden wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale en ‘self service’ diensten, zoals: Online Banking, ATM-Bankomatiko kaart (voor opname en storting van gelden), Drive Thru en de 24/7 Deposit dienst.

Telefonisch is MCB bereikbaar op het telefoonnummer 715-5520 van maandag t/m vrijdag van 8.00 a.m. tot 19.00 p.m. en op zaterdag van 8.00 a.m. tot 12.00 p.m.

