Kralendijk – Een 61-jarige huisarts is veroordeeld voor ontucht met een patiënte van 18 jaar oud.

De arts kreeg vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Het slachtoffer was via video-verbinding aanwezig in de rechtszaal en kreeg een vordering tot schadevergoeding deels toegewezen.

