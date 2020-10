Adely Jansen was tot voor kort werkzaam bij olieoverslagbedrijf Bopec en daarvoor geruime tijd bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk- De Bonaire Holding Maatschappij heeft een nieuwe ‘tijdelijk bestuurder’ in de persoon van Adely Jansen. De benoeming van Jansen gaat per 1 november 2020 in.

Jansen vervangt daarmee de vorige bestuurder, Ben Oleana, die opstapte omdat hij zich niet kon vinden in wat hij noemde de ‘politieke bemoeienis’.

De benoeming van Jansen werd gisteren bekend gemaakt door advocaat Karel Frielink, die fungeert als President Commissaris bij de Holding. “Na het vertrek van de vorige tijdelijke bestuurder per eind mei, heeft de Raad van Commissarissen tijdelijk de bestuurstaak waargenomen. Op deze manier kon de continuïteit van BHM en haar dochtervennootschappen worden verzekerd”, aldus Frielink.

Volgens de President Commissaris waren er drie serieuze kandidaten voor de functie van ‘tijdelijk bestuurder’, waarbij de keuze uiteindelijk op Jansen viel.

Ontmanteling

BHM heeft een traject ingezet om uitvoering te geven aan het rapport “Naar een actief aandeelhouderschap; Onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire” van corporate governance bureau crmLiNk.

Volgens Frielink betekent dat BHM op termijn zal worden ontmanteld en zal worden opgeheven. “Om die reden is gekozen voor een tijdelijke

bestuurder die beschikt over de nodige expertise en ervaring om dit traject tot een goed einde te brengen”. BHM fungeert tot nog toe als moedermaatschappij van Bonaire Overheidsgebouwen (BOG), BonLab, Selibon, Telbo en Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Verbetering

Volgens Frielink wordt momenteel gewerkt aan de verbetering van corporate governance. “Omdat ook aan commissarissen hoge eisen worden gesteld wat betreft deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid, zijn

nieuwe profielschetsen vastgesteld” aldus de president commissaris.

Volgens Frielink zijn voor de Raden van Commissarissen van Bonaire Overheidsgebouwen en Selibon reeds enkele kandidaten goed door de toetsing gekomen; voor kandidaten bij de andere overheidsentiteiten wordt daar nog aan gewerkt.

