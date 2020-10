Kralendijk – Het Openbaar Lichaam maakt vandaag bekend dat de afgelopen dagen vijf kinderen tussen acht en twaalf jaar positief getest op het coronavirus. Deze kinderen hebben geen of hele milde klachten en maken het goed. Zij verblijven thuis in isolatie. Afdeling Publieke Gezondheid heeft uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan. In alle gevallen zijn de kinderen besmet geraakt in de thuissituatie.

Drie van de vijf kinderen zijn niet op school geweest terwijl zij besmettelijk waren omdat zij al in quarantaine verbleven, vanwege een eerdere besmetting in huiselijke kring. De andere twee kinderen gaan naar basisschool Kristu Bon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes.

De Afdeling Publieke Gezondheid heeft uitgebreid contactonderzoek gedaan om na te gaan of de leerlingen en leerkrachten risico hebben gelopen. Uit dit onderzoek bleek dat in totaal 10 kinderen intensief contact hebben gehad met deze leerlingen, waarvan 6 bij basisschool Kristu Bon Wardador en 4 bij Skol Amplio Papa Cornes. De kans dat zij besmet zijn is klein, maar voor de zekerheid gaan ze toch in quarantaine en gaan gedurende deze periode niet naar school. Op deze manier wordt voorkomen dat eventuele besmettingen op school plaats kunnen vinden.

Afdeling Publieke Gezondheid begrijpt dat ouders zich zorgen maken, maar de kans op besmetting is minimaal. De andere leerlingen en leerkrachten kunnen mede door de getroffen maatregelen gewoon naar school. Uiteraard blijven de bestaande maatregelen op school van belang: goede ventilatie, grondige schoonmaak van het pand en regelmatig wassen van handen.

Er is nauw contact tussen de schoolleiding en de Afdeling Publieke Gezondheid. Zij werken samen met elkaar volgens het Protocol COVID-19 school en kinderopvang waar vandaag een geactualiseerde, nieuwe versie van wordt verzonden naar de scholen. Ook zijn de ouders geïnformeerd door de school. De Afdeling Publieke Gezondheid benadrukt nogmaals: blijf thuis bij klachten en bel 0800 0800.

