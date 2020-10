Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij een mogelijke vacature voor een Algemeen Verpleegkundige Sint Eustatius (COVID-19 project). Wij maken momenteel een inventarisatie van algemeen verpleegkundigen die op oproepbasis de mogelijkheid hebben om voor 3 maanden deel te nemen aan dit project op Sint Eustatius. Ook ZZP-er’s worden uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

In deze situatie is het Ministerie van Volksgezondheid onze opdrachtgever en zal je via Healthz bij het Queen Beatrix Medical Center worden gedetacheerd. Anders dan normaal kom je dus niet bij het ziekenhuis, maar bij ons in dienst. Wij zullen een contract opstellen voor de duur van de opdracht en je wordt door ons uitbetaald. Tickets, huisvesting en autohuur worden gedurende jouw werkperiode voor je geregeld. Ook als je werkzaam bent als ZZP’er kunnen wij jou voorstellen.

Het COVID-19 project op Sint Eustatius

Op het eiland is ter ondersteuning van een eventuele Covid-19 uitbraak een Covid Unit geplaatst. Deze unit, ook wel Hospitainer genoemd, wordt bij een uitbraak ingezet om de ziekenhuiszorg voor Covid-19 patiënten op een geïsoleerde afzonderlijke locatie te leveren.

De zorg die er in de Hospitainer geleverd gaat worden is low care. Er is geen Medium Care en geen Intensive Care capaciteit op het eiland. Wanneer een Covid-19 geïnfecteerde patiënt instabiel is wordt hij/zij overgevlogen naar een omliggend eiland waar wel IC zorg geleverd kan worden. In de Hospitainer is ruimte om 6 patiënten geïsoleerd te verplegen.

Meer weten over het werken op Statia? Lees de blog Patrick over zijn ervaringen.

Jouw beschikbaarheid als Algemeen Verpleegkundige Sint Eustatius (COVID-19 project)

Wanneer er een uitbraak op het eiland plaatsvindt, is er in een kort tijdsbestek meer verpleegkundige capaciteit nodig om de zorg in de Hospitainer te kunnen leveren. Wij zijn daarom op zoek naar verpleegkundigen die, wanneer er nood aan de man is, binnen 3 weken beschikbaar zijn om voor 3 maanden naar Sint Eustatius te vertrekken.

Het streven is om verpleegkundigen te vinden die 3 maanden kunnen worden ingezet. Afhankelijk van de noodzaak en animo is een kortere inzet bespreekbaar.

Functieomschrijving verpleegkundige Hospitainer

Afgeronde HBO-Verpleegkundige opleiding of gelijkwaardige ervaring

Bij voorkeur werkervaring op een Covid-19 afdeling in Nederland

Je beschikt over een geldige BIG registratie

Na het ontvangen van de oproep binnen 3 weken voor tenminste 3 maanden beschikbaar (kortere periode is bespreekbaar)

Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis

Goede taalvaardigheid in de Engelse taal

Stressbestendig, communicatief vaardig en affiniteit om zorg te leveren aan patiënten met een andere culturele achtergrond

Een teamplayer die graag de beste verpleegkundige zorg wil leveren in een unieke setting

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Arbeidsvoorwaarden en begeleiding Healthz:

Salaris volgens de CAO Nederlandse Ziekenhuizen en inschaling op basis van huidige salaris en ervaringsjaren

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor de duur van de opdracht met mogelijkheid tot verlengen

Maandelijkse toeslag op het salaris gedurende jouw deelname aan het COVID-19 project

Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden.

Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode

Onze emigratiecoach is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt

Een retourticket Nederland – Sint Eustatius

Huisvesting en autohuur zijn verzorgd en geregeld

Als je het leuk vindt het dan mag je meedoen aan onze basisles Papiaments (voor als je een bezoekje aan de buren brengt?)

Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten

En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten

Meer informatie en aanmelden voor dit project met het Minsterie VWS.

Heb jij interesse je aan te melden als Algemeen Verpleegkundige Sint Eustatius (COVID-19 project) en kun jij je binnen 3 weken vrij maken op het moment dat het nodig is? Of zie jij een andere mogelijkheid (tijd, duur etc.) om bij te dragen aan dit project? Wij gaan graag vrijblijvend met jou in gesprek over de mogelijkheden. Je kunt ons bereiken door een mail te sturen naar [email protected] of je kunt ons bellen op +31(0)20-2443798.

De volledige vacaturetekst van Algemeen Verpleegkundige Sint Maarten (Covid-19 project) vind je hier: https://www.healthz.eu/vacature/algemeen-verpleegkundige-sint-eustatius-covid-19-project en ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Lees ook: