Kralendijk – De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de afronding van het Masterplan Bonaire 2030. Doordat enkele sessies niet conform de planning konden worden gehouden is het niet mogelijk de eindversie van het Masterplan op de beoogde datum van 10 oktober 2020 te presenteren.

Donderdag zijn de laatste sessies, waarna de laatste onderdelen van de definitieve versie van het Masterplan kunnen worden geschreven. ,,We hebben een nieuwe datum voor de lancering: 6 november 2020, precies één jaar na de kickoff-conferentie waar het allemaal mee begonnen is. Het team is nu aan het brainstormen hoe we het Masterplan, rekening houdend met alle coronarichtlijnen, op een veilige, maar wel creatieve manier aan de Bonairiaanse gemeenschap kunnen aanbieden.”

Het afgelopen jaar hebben meer dan 700 Bonairianen en zo’n 404 bedrijven en organisaties tijdens een van de 16 bijeenkomsten, zowel fysiek als via het internet ideeën geleverd over hoe het in hun ogen ideale Bonaire er in 2030 zou moeten uitzien. Het Masterplan geeft daarmee richting aan de inrichting van de toekomst van Bonaire.

