Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) maakt bekend dat één persoon met Covid-19 in de nacht van 1 op 2 oktober is overleden. Deze persoon behoorde tot een risicogroep en is de tweede die door deze ziekte is komen te overlijden op Bonaire.

Er is 1 nieuw positief geval van Covid-19. Op 2 oktober 2020 zijn er 60 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 45 personen zijn hersteld en 2 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De positief geteste mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

OLB wenst het gezin en de familie veel sterkte. Laten we allen de naasten van de overledene de ruimte geven om het verlies van hun dierbare te verwerken.

Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800. Houd je aan de hygiëne instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.

