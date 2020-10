7 Gedeeld

Het is half tot zwaar bewolkt met voornamelijk in de ochtend een kans op een paar lokale (onweers)buien. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

Weeroverzicht donderdag: Condities in de regio zijn gunstig geworden voor de ontwikkeling van een aantal lokale (onweers)buien. Dit zal periodiek zijn en voornamelijk in de nacht en ochtenduren plaatsvinden. De buien zijn ook plaatselijk.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

