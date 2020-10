1 Delen

Kralendijk- Bedrijven op de BES-eilanden hebben de plicht om uiterlijk 30 september hun jaarrekening in te dienen bij de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) in het kader van de Opbrengstbelasting. Bedrijven die dat niet doen kunnen rekenen op een fikse verzuimboete.

B/CN wees belastingplichtigen in de afgelopen weken met enige regelmaat via advertenties op de naderende kritische datum, met een herinnering op tijd aangifte te doen. Het belastingkantoor houdt de deuren echter al sinds 21 september jl. gesloten. Dat laaste zou verband houden met een geval van Coronabesmetting op het werk.

Belastingbetalers die zich gisteren ontwetend naar B/CN begaven zagen slechts een aankondiging op de deur met een telefoonnummer en een algemeen email-adres: [email protected]

Uitstel?

Hoewel redelijkerwijs niet van belastingplichtingen kan worden verwacht dat ze aangifte doen vóór een bepaalde datum -als zij daartoe niet in staat worden gesteld- worden mails naar de genoemde helpdesk ook niet binnen 24 uur beantwoord.

Het wekt verbazing dat B/CN op geen enkele manier kenbaar gemaakt of er, gezien de omstandigheden, uitstel wordt verleend voor het doen van aangifte op uiterlijk 30 september. Ook heeft zij niet gecommuniceerd over de mogelijkheid aangifte electronisch te kunnen verrichten.

Hoewel enig begrip voor de moeilijk omstandigheden wel op zijn plaats is, is opvallend dat de overheidsdienst blijkbaar in 9 dagen tijd nog niet in staat is gebleken te communiceren met bedrijven over de ontstane situatie.